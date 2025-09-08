«В этом есть свобода»: Макконахи готов сняться в 5 сезоне «Настоящего детектива» вместе с Кейджем, и ждет лишь одного

Меню
8 сентября 2025 12:48
Все надежды на сценаристов.

Последние годы казалось, что «Настоящий детектив» навсегда останется памятником самому себе: блистательный первый сезон, затем резкий спад и вечные споры «а нужен ли был второй» (и все остальные). Но теперь у фанатов появился повод оживиться.

HBO готовит пятую часть культовой антологии, и в центре внимания может оказаться не только Николас Кейдж (тот самый, чьи роли всегда балансируют между великим и абсурдным), но и… Мэттью Макконахи.

В свежем интервью Variety актер признался: возвращение к образу Раста Коула он не исключает. Условие одно — сценарий должен быть написан «с тем самым огнем и оригинальностью». В его формулировке прозвучало и легкое предупреждение: на полумеры он не согласится.

Для Макконахи первый сезон «Настоящего детектива» стал отправной точкой «макконассанса» — периода, когда актер из романтических комедий превратился в философа с темными глазами и монологами о бренности бытия.

Он вспоминает Раста Коула как роль, где свобода была абсолютной: герой говорил все, что думал, не заботясь, слушает ли его кто-то. Именно такие тексты, по словам актера, делают персонажей живыми.

«У Раста Коула был монолог. Он говорил обо всём, что было у него на душе, и ему было всё равно, слушаете вы его или нет. В этом есть свобода», — объясняет артист.

А теперь представьте: Кейдж со своей непредсказуемой энергией и Макконахи с мрачной философией в одном кадре. Да пятый сезон станет легендарным еще до премьеры! Но пока это лишь мечта фанатов. Кейдж подписан официально, а Макконахи ждет сценарий, который его зацепит.

И мы тоже ждем. Ждем ведь?

Ранее мы писали: «Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов

Фото: Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
