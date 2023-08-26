В этом бородатом и лохматом мужчине вы точно не узнаете Витаса: изменился до неузнаваемости

От его прежнего образа не осталось ничего.

В начале 2000-х годов Витас стал настоящим феноменом российской эстрады. Его уникальный вокал не мог повторить никто на сцене. Певец мастерски брал самые высокие ноты, иногда переходя на ультразвук.

Сценические образы только поддерживали мистический характер исполнителя. На концертах худощавый певец появлялся с обритой наголо головой и в замысловатых нарядах, больше напоминающих костюмы инопланетян.

Но со временем о Витасе в России начали вспоминать лишь по конфликтам с его участием. Новую волну славы исполнитель получил в Китае, для местных жителей странноватый артист стал кумиром. В нем даже увидели отголоски древних божеств.

Сейчас Витасу уже 44 года, и он изменился до неузнаваемости. На свежих снимках артист выглядит как полноватый мужчина средних лет с небритостью и темными волосами без всяких укладок. Он живет вместе с семьей в Москве и продолжает заниматься творчеством, собираясь выпустить очередной альбом. Зарубежные гастроли исполнитель пока приостановил.