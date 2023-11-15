В этого красавчика была влюблена даже Гундарева: как сейчас выглядит актер из «Школьного вальса»

Сергей Насибов прославился на весь СССР еще в студенческие годы. Молодому артисту досталась роль в картине «Школьный вальс», после чего он уже не страдал от отсутствия внимания поклонников. А со временем публика начала обсуждать и бурный роман молодого актера с Натальей Гундаревой, из-за которого оба оставили свои семьи.

Популярность Насибова только росла от проекта к проекту. Он уверенно покорял кинематограф, но однажды отправился к близким друзьям в Сан-Франциско, где в итоге нашел новый дом на 20 лет.

В США артист практически не снимался, сконцентрировавшись на другой работе. Время отнимала и новая семья: его избранницей стала балерина Ветта. Но их браку не суждено было стать счастливым, поэтому после расставания артист решил вернуться на родину, чтобы вновь проявить себя на сцене.

Талант Насибова оценили в Российском академическом молодежном театре, где он был задействован в нескольких постановках. Появлялся артист и на телевидении: «Чужая дочь», «Провокатор» и другие проекты не оставались без внимания зрителей. Однако далеко не все узнали в тучном артисте звезду «Школьного вальса». Как отмечали поклонники, за прошедшие годы Насибов заметно изменился и давно потерял свой шарм. А пять лет назад артист решил полностью уйти из профессии. Он перестал сниматься и ведет теперь затворнический образ жизни, посвящая все свое время живописи.