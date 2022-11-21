В это сложно поверить: за что советский Шерлок Холмс возненавидел своего «создателя»

На 11-серийной картине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» выросло несколько поколений зрителей. Советскую адаптацию романов Конан Дойла даже признали лучшей на родине автора, в Британии. А все благодаря точно подобранным актерам: роль сыщика досталась Василию Ливанову, а Ватсоном стал Виталий Соломин. Худсовет не сразу утвердил артистов на съемки, но режиссер Игорь Масленников настаивал именно на этих кандидатурах.

Тем не менее во время работы постановщик и актер сильно конфликтовали. Уже спустя много лет Ливанов в интервью вспоминал, как прямо заявил Масленникову, что он плохой режиссер. А постановщик не упустил случая уколоть артиста в одной из своих книг. В тексте он написал, что считает Ливанова довольно посредственным актером, однако выбрал именно его из-за сходства с типажом Холмса. После этого советский Шерлок Холмс буквально возненавидел своего «создателя» и прекратил с ним любое общение на долгих тридцать лет, пишет «Комсомольская правда».