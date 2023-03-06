В это сложно поверить: вот под каким знаком восточного гороскопа рождаются самые красивые девушки

В восточном гороскопе знаки получили свои названия в честь того или иного животного, реального или мифического. Считается, что это существо покровительствует тем, кто родился в его год, наделяет определенными качествами и чертами характера. Но, по мнению астрологов, влияние хозяина года распространяется не только на внутренний мир человека, но и на его внешность. Эксперты подсчитали, под каким знаком восточного гороскопа появляются на свет самые обольстительные женщины. Результат оказался довольно неожиданным.

Крыса

По словам астрологов, женщины, рожденные в год Крысы, обладают невероятно привлекательной внешностью.

Это довольно неожиданно, ведь у большинства из нас это животное вызывает не слишком теплые ассоциации.

Несмотря на это, хозяйка года очень щедра к своим подопечным - она одаривает их шармом и притягательностью.

С самого детства счастливицы, которые появились на свет под знаком Крысы, купаются во всеобщем внимании. Это действительно очень обаятельные девочки, похожие на маленьких принцесс из старинных сказок - ясные глаза, милая улыбка, блестящие и шелковистые локоны. Родители и окружающие налюбоваться на них не могут.

С возрастом эти девочки становятся еще краше.

В школе одноклассники бегают за ними хвостиком в надежде получить разрешение проводить до дома, в университете они постоянно представляют факультет или учебное заведение на всевозможных конкурсах красоты. Но и про учебу они не забывают - все оценки в аттестате стоят не за красивые глаза.

Очарование и харизма женщин, покровительницей которых является Крыса, не поддается никакому сомнению. Многие из них становятся признанными во всем мире секс-символами. Яркий тому пример - красотка Скарлетт Йоханссон (родилась в 1984 году), которая сводит с ума миллионы поклонников. Не менее эффектной внешностью обладают Дита фон Тиз (1972), Лили Рейнхарт (1996), Оливия Уайлд (1984).

Среди отечественных актрис, певиц и других публичных персон, рожденных под знаком Крысы, также насчитывается немало красавиц.

Например, Елена Корикова (1972), покорившая всех ролью в “Бедной Насте”, Таисия Вилкова (1996), Юлия Пересильд (1984), Дарья Пицик (1996). Кроме того, в мировой истории есть еще примеры - под знаком Крысы родилась легендарная обольстительница прошлого, танцовщица и шпионка Мата Хари (1876).