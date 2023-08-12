В это сложно поверить: любимое советское лакомство оказалось с подвохом

Конфеты «Птичье молоко» по праву считаются одним из самых известных советских десертов. Не одно поколение жителей страны признается, что именно это лакомство ассоциируется у них со вкусом детства. Однако далеко не все знают секрет, который долгие годы скрывали производители.

Дело в том, что родина конфет совсем не СССР. Еще до Второй мировой войны польский кондитер Ян Ведель придумал «Птичье молоко» после поездки во Францию. Он ответственен и за странное название. Как гласит легенда, он спрашивал у своих сотрудников, что же нужно человеку, у которого есть абсолютно все.

«Только птичье молоко», — в шутку отвечали коллеги кондитера.

В СССР конфеты попали только через 30 лет. Во время командировки министр пищевой промышленности Василий Зотов был так восхищен нежными конфетами, что сразу же поручил советским кондитерам повторить рецепт. И добиться нужного результата удалось Анне Чулковой из Владивостока. А торт «Птичье молоко», который был не менее популярен, создал Владимир Гуральник.

С того времени конфеты пользуются неизменной популярностью. И до сих пор нежный десерт можно найти на полках магазинов по всей стране.