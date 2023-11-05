В это сложно поверить: как сам Конан Дойл относился к Шерлоку Холмсу

Артур Конан Дойл вписал свое имя в историю мировой литературы, выпустив цикл произведений о Шерлоке Холмсе. Читатели до сих пор обожают героя, которого его создатель ненавидел всей душой.

Автор придерживался невысокого мнения об историях о легендарном детективе. Больше всего его расстраивал тот факт, что читательская аудитория и издатели отказывались воспринимать другие его книги.

Например, в 1890 году вышел роман «Торговый дом Гердлстон», но это детище англичанина потерпело полный провал. Последующие книги «Родни Стоун» и «Белый отряд» ждала та же участь, а ведь акула пера считал, что это лучшие его творения.

В результате Артур Конан Дойл оказался в самом настоящем творческом тупике. Он словно не принадлежал себе: его слава и доход теперь зависели от народного любимца Шерлока Холмса. Мечты уйти от беллетристики и стать серьезным писателем так и остались мечтами.