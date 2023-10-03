В это невозможно поверить: вот почему от корейцев никогда не пахнет потом

Летом большинство людей страдает от деликатной проблемы — это предательский запах пота. От последствий жары порой не спасает даже утренний душ, и в общественном транспорте приходится с тревогой озираться: не чувствуют ли пассажиры характерное амбре? К удивлению многих, корейцы никогда не сталкиваются с подобной напастью.

За запах тела отвечает определенный ген — ABCC11, и у многих жителей Восточной Азии его попросту нет. Уроженцы Кореи потеют, как и все люди, но не производят неприятных запахов. В жаркое время года эти счастливцы могут не заморачиваться.

В связи с необычной особенностью корейцев туристов, посещающих страну, ожидают бытовые трудности. В корейских городах затруднительно найти дезодоранты и прочие подобные гигиенические средства. Впрочем, люди, не имеющие запаха тела, есть и в Европе, но их не более 2% от всей популяции.