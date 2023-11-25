В этикете веками существуют правила, которые все еще умудряются нарушать: этим грешат деревенские

В современном мире, где каждый занят своими делами, некоторые правила этикета и хороших манер забываются. Но вежливое общение с окружающими людьми является важным аспектом нашей жизни. Вспомним несколько правил, которые помогут нам быть внимательнее и уважительнее к другим.

1. Когда вы в солнцезащитных очках разговариваете с человеком на улице, снимите их, чтобы собеседник видел ваши глаза. Это покажет ваше уважение.

2. Если вы хотите указать на другого человека, никогда не используйте палец. Вместо этого используйте жест открытой ладони.

3. Когда вы общаетесь с малознакомым человеком, помните о его личных границах. Не подходите слишком близко, не заглядывайте в экран его смартфона и не наклоняйтесь слишком близко. Вместо этого, вежливо задайте вопрос о том, что вас интересует.

4. При первой встрече с новым человеком, не стоит задавать ему бестактные вопросы о его доходе или достатке. Спросите, откуда он родом или в каком районе города живет.

5. Когда вы хлопаете во время выступления или спектакля, держите руки на уровне груди и слегка разводите их в стороны. Не размахивайте руками и не свистите.

6. Не слушайте громко музыку без наушников и не смотрите видео в общественных местах. Это считается неуважительным.

7. Не отправляйте голосовые сообщения без разрешения собеседника. Спросите, удобно ли ему прослушать ваше сообщение.

8. При знакомстве с новым человеком, избегайте упоминания его профессии. Некоторые люди могут почувствовать себя неловко, думая, что их оценивают по доходу.

9. Не опаздывайте и не тратьте время других людей.

10. Если вы случайно кого-то толкнули или столкнулись с кем-то, всегда извинитесь. Это проявление уважения поможет уменьшить злобу и напряжение.

11. Когда вы едите первое блюдо в столовой или ресторане, наклоняйте тарелку от себя, чтобы не облиться или испачкать скатерть.

12. Не забывайте благодарить и уважительно обращаться к работникам обслуживания, таким как кассиры, официанты и уборщики. Они тоже заслуживают наше уважение и благодарность.