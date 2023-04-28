В этих выражениях делаете ошибки и вы, и ваши знакомые: грешат даже самые умные

Фразеологизмы делают речь любого человека более образной и красивой. Но лишь в одном случае — если употреблять их правильно. Часто даже самые эрудированные люди допускают в устойчивых выражениях грубые ошибки, из-за чего истинный смысл высказывания до смешного искажается.

Ярким примером служит такое словосочетание, как «львиная доля» или «большая часть». Вместо этого можно услышать «львиная часть», что недопустимо. Впервые о львиной доле поведал в одной из своих басен греческий поэт Эзоп. В его произведении царь зверей несправедливо разделил добычу, забрав себе больше, чем следовало.

Сюда же можно отнести выражение «сидеть сложа руки». Многие предпочитают менять его на «сидеть сложив руки», но это неверное употребление устойчивого выражения в значении «бездельничать».

Также коварным является фразеологизм «обвести вокруг пальца». Часто слово «обвести» меняют на «провести», поскольку оно означает «перехитрить». Казалось бы, логика в этом есть. Однако изначально данная фраза имеет несколько иной смысл. Важно не только то, что человек кого-то обманул, но и то, что он сделал это так быстро, непринужденно и легко, будто намотал на палец нитку.

И даже самые умные грешат тем, что говорят «не за горой тот день, когда...». Однако здесь нужно использовать слово «гора» во множественном числе. Так будет не только правильно, но и более эпично.