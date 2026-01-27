Оповещения от Киноафиши
В этих трех аниме злодеи круче, чем в дорогущих блокбастерах Marvel: Танос на их фоне – шкодливый щенок

27 января 2026 13:46
Вспоминаем классических плохишей, ставших эталонными антагонистами.

Пока Marvel тратит миллионы на взрывы в космосе, аниме давно поняло: чтобы поразить зрителя, нужно вложить всю мощь не в бюджет, а в философию злодея. Их антагонисты — идеологи, ставящие под сомнение саму систему. Вот три примера, где зло умнее, чем в любом супергеройском блокбастере.

1. Сосуке Айзен («Блич»)

Он не хочет разрушить мир — он хочет его пересоздать. Возмущённый пассивностью божества, правящего миром, Айзен видит себя активным и справедливым правителем. Его цель — новый, лучший (по его мнению) порядок вместо хаоса.

Воплощение холодного, рационального честолюбия, которое ставит героев перед вопросом: а что, если нынешний миропорядок и правда устарел? Его сила — не только в магии, а в интеллекте, который на шаг впереди всех.

2. Шого Макисима («Психопаспорт»)

Живое обвинение системе. В мире, где преступников ловят до совершения преступления, Макисима — гений, чей «коэффициент преступности» система измерить не может.

Убивая, он демонстративно разоблачает лицемерие идеального общества, показывая, что оно подавило саму человеческую суть — свободу воли. Зритель может ненавидеть его методы, но его критика системы часто звучит пугающе логично.

3. Меруэм («Охотник х Охотник»)

Вот вам злодей, который за одну короткую арку эволюционирует от монстра до трагического философа. Король муравьёв начинает как угроза существованию человечества, но, столкнувшись с шахматами и искусством, начинает мучиться экзистенциальными вопросами.

Ни один Танос с его упрощённой арифметикой не приближался к такой глубине.

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Охотник х Охотник», «Психопаспорт», «Блич»
Алексей Плеткин
