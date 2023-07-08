В этих странах опасно подзывать кошку словами «кис-кис»: от причины волосы встанут дыбом

Кошки давно стали важной частью в жизни людей по всему миру. Любители домашних питомцев никогда не оставляют их в беде, на что те отвечают любовью и лаской. Однако попытки познакомиться с хвостатым другом в некоторых странах могут обернуться катастрофой.

Так, привычное для русскоговорящих «кис-кис» считается в арабских странах большим оскорблением. Дело в том, что на местных языках женские половые органы называются «кс». А в зависимости от диалектов слово может звучать и как «кис».

Поэтому жители, например, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Алжира и других стран могут понять неправильно безобидное обращение к кошке. Для них это будет звучать как оскорбление и мат, который считается серьезным отступлением от веры.

Поэтому в тех регионах кошку принято подзывать, говоря «пш-пш-пш». И этот вариант будет понятен абсолютно всем местным жителям.