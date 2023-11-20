В этих позах любить друг друга на Руси строго запрещалось: иностранцы за такое просто казнили

Жизнь наших предков была строго регламентирована. Русичи ориентировались на традиции и многочисленные поверья, но главным авторитетом оставалась церковь. Священники вмешивались во все бытовые вопросы, в том числе в тему интима. Мужчины и женщины на Руси четко знали, что можно делать, а что — нельзя.

Любовные игры предков, если многие из них следовали христианским правилам, нельзя назвать разнообразными. Все «извращения» типа взаимных ласк, рукоблудия и оргий были под строгим запретом. А поза, разрешенная священниками, для соития оставалась всего одна.

Речь идет о миссионерской позе, когда мужчина сверху. А вот женщине меняться местами с супругом было строго запрещено. Даму, восседающую на кавалере, заставили бы молиться и каяться шесть лет, а в Европе за такое и вовсе могли отправить на костер.