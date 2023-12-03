В этих необычных местах женщины на Руси рожали зимой: традицию не соблюдали только дворяне

В древней Руси банная процедура в русской печке была популярной и доступной для крестьянского населения. Ведь постройка собственной бани была роскошью, на которую не каждый мог позволить себе потратить средства. Однако с течением времени количество бань сократилось из-за введения банных налогов и роста цен на дрова. В некоторых губерниях цена кубической сажени дров была такая же, как и цена самой бани.

Тем не менее печь в избе оставалась неотъемлемой частью жизни крестьян. Она использовалась для обогрева помещения как зимой, так и летом. Для разжигания печи подходили различные материалы, такие как сено, солома, тростник, хворост и кизяк.

Интересно, что крестьяне предпочитали мыться в печи, так как эта процедура была гораздо проще, чем протопка бани. Кроме того, вепсы в старину спали в печах в жаркую погоду. А в холодное время года, когда в крестьянской усадьбе не было бани, женщины рожали в печи. Интересный факт заключается в том, что на Руси роженицы после родов парились в бане или в печи вместе с новорожденными детьми. В таких случаях мать самостоятельно забиралась в печь, а ребенка подавали ей на деревянной лопате.

Таким образом, банная процедура в русской печке была неотъемлемой частью жизни крестьянского населения Российской империи. Она была доступной и удобной альтернативой построенным баням, а также использовалась для родов и послеродовых процедур.