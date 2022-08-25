В этих местах разные знаки Зодиака встретят свою любовь

Астрологи рассказали, где знаки зодиака с большей вероятностью найдут свою вторую половинку.

Судьбоносное знакомство может произойти абсолютно везде, однако в некоторых местах шансы встретить идеального партнера значительно возрастают. Астрологи рассказали, куда отправиться разным знакам зодиака на поиски своей настоящей любви.

Овен

Представителям огненного знака нужен партнер, разделяющий их интересы. Поэтому и знакомиться им нужно в соответствующих местах - например, если Овен обожает спорт, в фитнес-клубе.

Телец

Тельцы выглядят особенно крутыми и привлекательными, когда заняты любимым делом. Они притягивают к себе взгляды коллег противоположного пола - и здравствуй, служебный роман.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака могут похвастаться умом и эрудированностью, поэтому единомышленника и партнера они могут встретить на различных квизах и интеллектуальных соревнованиях.

Рак

При знакомстве Раки обращают внимание не на внешность, а на личные качества.

Своего идеального партнера они повстречают в волонтерских организациях, где люди безвозмездно творят добро.

Лев

Яркие и эффектные Львы хотят видеть рядом с собой соответствующего “статусного” партнера. Лучший вариант для знакомств - закрытая вип-вечеринка в популярном клубе.

Дева

Девам небесные светила рекомендуют оглядеться по сторонам: быть может, их друг противоположного пола, который давно по ним вздыхает, и есть вторая половинка?

Весы

Как прирожденные эстеты, Весы могут найти идеальную пару на выставке в картинной галерее.

Познакомиться за беседой об искусстве - разве это не романтично?

Скорпион

Чтобы подпустить к себе нового человека, Скорпиону нужно расслабиться и подобреть. Занятия по медитации или йоге - вот идеальное место для знакомств.

Стрелец

Звезды говорят, что с большей вероятностью активный Стрелец найдет себе пару в боулинге, в кофейне или на танцах в клубе.

Козерог

Закрытым Козерогам комфортнее знакомиться онлайн - в соцсетях или приложениях.

Лишь хорошенько узнав человека виртуально, они решаются на встречу в реальности.

Водолей

Общительные Водолеи могут встретить свою судьбу в компании друзей - людей, которые понимают и принимают их со всеми странностями и причудами.

Рыбы

Рыбы расцветают и становятся неотразимыми в торжественной обстановке, поэтому у них есть все шансы покорить кого-то на праздничном мероприятии или в театре.