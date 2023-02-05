В эти мифы о жизни в СССР верит современная молодежь: все было не так

Советский Союз оставил после себя огромное культурное наследие и вместе с тем породил множество мифов, в которые охотно верят современные молодые люди.

К примеру, многие считают, что граждане в СССР жили за «железным занавесом». Они не видели шедевры других культур, а путешествие за границу было и вовсе не сбыточной мечтой. На самом деле в то время люди имели допуск и к голливудским, и к европейским фильмам, а для того, чтобы выехать из страны, необходимо было иметь хорошую репутацию.

Другое заблуждение состоит в том, что Союз в сфере технологий сильно отставал от других государств.

Но все было иначе. Советские разработки не уступали западным, а порой даже опережали.

Еще одним стереотипом, в который верит почти вся молодежь, заключается в том, что в СССР нельзя было спокойно жить верующим людям. Однако светский характер государства не запрещал посещать церкви или мечти и принимать любую религию на свой выбор.