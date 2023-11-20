В эти мифы о Пушкине верят все со школьной скамьи: речь не только про внешность

Александр Сергеевич Пушкин по праву считается одним из самых талантливых отечественных поэтов и светилом мировой литературы. Его произведения переведены практически на все языки мира, а исследователи до сих пор выпускают монографии, посвященные автору. При этом жизнь поэта овеяна многочисленными слухами и далеко не все из них являются правдой.

Так, еще со школьной скамьи отечественные учащиеся узнают, что Пушкин нередко воспевал Императорский Царскосельский лицей, в котором провел юность. Якобы он с первых дней оценил все преимущества учебного заведения и сразу же нашел друзей, с которыми не прекращал общение в течение всей жизни. На самом же деле в ранних стихах поэт описывает лицей исключительно как «душную келью», из которой сбежать мечтает как можно скорее. Восхвалять школу он станет значительно позже, когда начнет самостоятельную жизнь.

После Пушкин якобы занимался лишь творчеством, не задумываясь о регулярном заработке. Но на самом деле поэт, окончив лицей, поступил на службу в Коллегию иностранных дел, где получал жалование в 700 рублей в месяц. И не потерял официальную работу во время ссылки: поэта переводили из одного отделения в другое.

Нельзя назвать Пушкина и активным участником революционных обществ. Поэт, как уверены исследователи, действительно состоял в некоторых из них, но не состоял в кругах декабристов. Серьезные революционеры не собирались знакомиться с литератором лично, так как он был известен взбалмошным поведением. Но его яркие стихи сильно ценились среди членов всех подобных обществ.

При этом и внешность поэта далека от реальной. Как уверены многие, Пушкин мог похвастаться курчавыми волосами и смуглой кожей. Но на самом деле он обладал светлой кожей и вьющимися каштановыми волосами. А на портрете Сергея Чирикова, сделанном еще в лицейский период, поэт предстает с яркими голубыми глазами.