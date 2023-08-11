В эти дни августа терпение всех знаков зодиака будет на пределе: как быть и что делать

Предстоящие недели августа окажутся очень напряженными. Как утверждают эксперты, Меркурий сначала станет статичным, а после войдет в ретроградную фазу, что неизменно скажется на жизнях людей, которые станут раздражительными и злыми. Однако справиться со сложностями не так уж сложно.

Чтобы избежать неврозов, ссор и конфликтов, астрологи советуют большую часть времени посвятить прогулкам на природе. Парки, леса и озера помогут расслабиться и отдохнуть. Также это будет хорошим времени для отпуска, чтобы восстановить силы.

Если же отвлечься от суеты будней невозможно, то астрологи советуют не брать на себя больших проектов и стараться быть как можно скромнее. Амбициозные планы вряд ли приведут к успеху, поэтому лучше оставить их на вторую половину сентября, чтобы не испытывать судьбу. И только в этом случае конец августа пройдет спокойно и без больших потерь.