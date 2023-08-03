В эти дни августа лучше сидеть дома и не высовываться: иначе неизбежен провал

Далеко не для всех последний месяц лета будет счастливым.

Предстоящий август окажется весьма непредсказуемым для представителей большинства знаков зодиака. Причина, которую указывают астрологи, состоит в том, что сразу несколько планет окажутся в ретроградной фазе — Уран, Венера, Сатурн, Нептун, Плутон и Меркурий. И их влияния мало кому удастся избежать.

Так, в течение всего месяца Венера будет находиться в ретроградной фазе. Это значит, что нужно избегать косметологических и омолаживающих процедур и запланировать их лишь на середину сентября. А 16 августа ожидается новолуние, которое окажет критическое влияние на здоровье.

В финансовой сфере нужно проявить осторожность с 22 августа вплоть до 15 сентября. В этот период Меркурий начнет движение в обратном направлении, что негативно скажется на делах, связанных с коммерцией.

Помимо этого, астрологи рекомендуют 15, 18, 20, 27, 28 и 29 августа отложить все важные дела. Именно эти дни эксперты называют стоп-датами, в которые нельзя принимать важные решения из-за большого риска неудачи.