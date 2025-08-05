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В эти 2 фильма Disney тайком внедряли ИИ: не увидите подвоха в кадре даже с лупой

5 августа 2025 16:11
В эти 2 фильма Disney тайком внедряли ИИ: не увидите подвоха в кадре даже с лупой

Потратили миллионы, но остались очень недовольны результатом.

Искусственный интеллект уже готовился ворваться в волшебный мир Disney — причём под маской любимых героев. И хотя визуально боссов все устраивало, но идею свернули после двух экспериментов, которые можно считать провальными.

Полубог с чужим лицом

В эти 2 фильма Disney тайком внедряли ИИ: не увидите подвоха в кадре даже с лупой

В новом игровом ремейке «Моаны», премьера которого запланирована на 2026 год, студия планировала заменить Дуэйна Джонсона… на его цифровую копию. Актёр одобрил идею: дублёром стал бы его двоюродный брат, а лицо Джонсона хотели «дорисовать» с помощью нейросети.

Для этого Disney вела переговоры с компанией Metaphysic, специализирующейся на дипфейках. Цель была простая — сократить количество съёмочных дней, чтобы не простаивать, пока рестлер занят другими проектами.

Идею свернули после полутора лет переговоров. Студия испугалась правовых ловушек, и риска потерять контроль над контентом. В результате — не один кадр с ИИ-Джонсоном не попадёт в финальную версию фильма, хотя черновиков у компании много, а на это потрачены деньги.

ИИ-персонаж

В эти 2 фильма Disney тайком внедряли ИИ: не увидите подвоха в кадре даже с лупой

Ещё дальше зашла фантазия сценаристов «Трона: Арес» — фильма, где искусственный интеллект буквально выходит в реальный мир. Здесь Disney хотела сыграть на мета-уровне: ввести нового героя, помощника Бита, который бы в реальном времени генерировал реплики с помощью генеративного ИИ.

Но идею свернули на этапе согласования с юристами и профсоюзами: слишком опасно для репутации. Да и публика, считают в студии, пока не готова к тому, что на экране заговорит не актёр, а алгоритм. Хотя в данной ленте это было бы весьма кстати.

Сами внедряют, а с другими судятся

Ирония в том, что одновременно Disney судится с разработчиками Midjourney за использование образов своих персонажей в обучении ИИ. А ведь сама студия едва не пошла по той же дорожке — только с другими артистами. Справедливости ради, подписав все договора с ними до начала работ. Но все же.

Новый этап цифрового Голливуда пока так и не стартовал. Впрочем, если бы не огласка СМИ, то зрители и не должны были заметить, что в кадре им улыбается не Джонсон, а его цифроклон.

Лучший российский сериал 2024 года все же получит сиквел: стало известно, когда выйдет 2 сезон мрачной «Трассы» с Разумовской.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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