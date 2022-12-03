Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В его существование невозможно поверить: как сейчас живет самый гибкий человек в мире

В его существование невозможно поверить: как сейчас живет самый гибкий человек в мире

3 декабря 2022 12:45
В его существование невозможно поверить: как сейчас живет самый гибкий человек в мире

Ему грозит большая опасность.

Джасприт Сингх Калра родился с необычной способностью – с детства мальчик был невероятно гуттаперчевым. Джасприт может как угодно согнуться и умеет поворачивать голову на 180 градусов.

Родился герой в Индии, но привлек к себе внимание всего мира. Молодой человек увлекается йогой и занимается этой дисциплиной с 12 лет.

Мечта этого гибкого парня – открыть собственную студию йоги.

Врачи всеобщего восторга вокруг гибкости Джасприта Сингх Калры не разделяют, ведь у героя, вероятно, синдром дисплазии соединительной ткани, который может привести к остеохондрозу и другим болезням позвоночника и суставов. Таким гуттаперчевым людям, как Джасприт, не рекомендуется заниматься профессиональным спортом или офисной работой, ведь это может нанести серьезный вред их здоровью.

В его существование невозможно поверить: как сейчас живет самый гибкий человек в мире
Фото: кадр из видео "World's Most Flexible Boy" (2016), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video