В его существование невозможно поверить: как сейчас живет самый гибкий человек в мире

Джасприт Сингх Калра родился с необычной способностью – с детства мальчик был невероятно гуттаперчевым. Джасприт может как угодно согнуться и умеет поворачивать голову на 180 градусов.

Родился герой в Индии, но привлек к себе внимание всего мира. Молодой человек увлекается йогой и занимается этой дисциплиной с 12 лет.

Мечта этого гибкого парня – открыть собственную студию йоги.

Врачи всеобщего восторга вокруг гибкости Джасприта Сингх Калры не разделяют, ведь у героя, вероятно, синдром дисплазии соединительной ткани, который может привести к остеохондрозу и другим болезням позвоночника и суставов. Таким гуттаперчевым людям, как Джасприт, не рекомендуется заниматься профессиональным спортом или офисной работой, ведь это может нанести серьезный вред их здоровью.