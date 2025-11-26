В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору

Хотя он никогда не думал, что выберет такую профессию.

Григорий Сиятвинда всегда умел привлекать внимание. Его харизма, необычная внешность и умение перевоплощаться сделали актера ярким феноменом нулевых. Но путь к успеху был далеко не простым.

Он родился в удивительной семье: его мать была русской, а отец родился в Замбии. Актер пережил переезд в Африку и возвращение в суровую Сибирь, где ему часто приходилось сталкиваться с насмешками ровесников. Лишь со временем он научился видеть в своей «инаковости» преимущество и называл себя «черным лебедем».

Мечтал о другой жизни

В детстве он увлекался чтением и мечтал о тихой жизни в деревне, но судьба привела его в драмкружок при тюменском Дворце пионеров. Именно там впервые стало ясно, что мальчик, способный довести людей до испуга своими пародиями на «умирающего», может стать актером.

Уверенности все равно не было: сначала он поступил на техническую специальность, затем служил в танковых войсках, работал на телевидении, и лишь потом решился поехать в Москву и поступать в театральный вуз.

Сомнения были даже в «Щуке»: преподаватели не сразу понимали, найдется ли для него место в российском театре. Все изменил Константин Райкин. В «Сатириконе» Сиятвинда получил шанс доказать, что способен на большое.

Если бы не Константин Райкин, не знаю, как бы сложилось.

Он блестяще исполнил 14 ролей в спектакле «Квартет» и был отмечен премиями «Чайка» и «Кумир». В театре он играл Макбетта, выходил на сцену Пушкинского театра и постепенно становился одним из самых узнаваемых артистов поколения.

Соглашался на любые авантюры

Кино открыло его зрителю образами разного масштаба. Маленькие роли в «Не валяй дурака…» и «Волшебном портрете», затем студент из Африки в «Невозможных зеленых глазах» — и наконец прорыв: Баклажан в «Жмурках». Ради роли он даже ходил в солярий: уж очень хотелось режиссеру, чтобы он был похож на настоящего уроженца Эфиопии.

В другом проекте — «Убойной силе» — ему самому приходилось выполнять трюки. Просто для него не смогли найти дублера. И однажды все едва не закончилось трагедией: актер чуть не наехал машиной на жену Константина Хабенского. К счастью, пронесло.

Позже Сиятвинда стал еще заметнее. Он сыграл похитителя в «Вожде разнокожих», серьезную драматическую роль в «Возмездии», а затем неожиданно для себя стал народным любимцем благодаря сериалу «Кухня».

Его Михаил Джекович — ироничный управляющий отелем — принес актеру всероссийскую узнаваемость и породил миф о «французских корнях», хотя язык он освоил лишь в театральном училище.

Мне очень нравилось звучание языка, но за год я научился лишь имитировать произношение. Я могу выучить текст наизусть, не понимая его, но звучать это будет как "фганцузкий язык".

Сиятвинда продолжает активно работать: роли в «Зеленом мэре», «Баба Яга спасает мир», участие в фильме «Зять» с Нагиевым — это только часть недавних проектов. Если верить Кинопоиску, впереди у него большой пул новых работ. И вполне возможно, самые сильные роли он еще не сыграл.

Ранее мы писали: Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)