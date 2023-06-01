В ее возрасте это невозможно: обомлеете, увидев недавно родившую Равшану Куркову

Совсем недавно весь Интернет «взорвала» новость о втором ребенке Равшаны Курковой. Оказывается, девочка появилась на свет еще в марте, но скрытная мама обнародовала это событие буквально на днях. Пока не известно, кто является отцом наследницы и какое имя ей дали. Равшана не в первый раз поражает поклонников своим умением хранить тайны. Своего старшего сына Гаспара актриса показала лишь спустя год после его рождения. А в этот раз никто даже и не подозревал, что Куркова была в положении.

Уже через пару месяцев после родов Равшана предстала перед публикой как ни в чем не бывало. Она быстро пришла в форму и выглядит просто роскошно, а ведь актрисе 42 года — солидный возраст для беременности.

Поклонники кинозвезды были поражены до глубины души, узнав, что Куркова стала матерью, да еще и сохранила стройную фигуру и красоту.