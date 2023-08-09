В «Джентльменах удачи» таксист неспроста ни разу не посмотрел на Косого: дело вот в чем

Советская комедия «Джентельмены удачи» по праву считается одним из самых выдающихся фильмов того периода. Его сразу разобрали на цитаты, а многие сцены знают уже наизусть. Картина стала настолько привычной, что многие не обращают внимания на необычные и немного странные сцены.

Например, знаменитая поездка в такси, где сбежавшие заключенные едут к одетому в пиджак мужику с деревом. Шофер, который на самом деле является милиционером, работающим под прикрытием, похож на каменное изваяние. Он ведет машину, не поворачивая головы и никак не реагируя на происходящее.

Актер Олег Видов, исполнивший эту роль, позже рассказывал, что по сценарию он должен был вести себя иначе: общаться с пассажирами и быть больше похожим на обычного таксиста. Однако Савелий Крамаров, игравший Косого, был таким смешным, что шофер просто не мог сдержать слез от смеха.

После нескольких неудачных попыток было решено, что Видов будет беспристрастно смотреть вперед. Именно эта сцена и попала в итоговую версию фильма.