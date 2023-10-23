В «Джентльменах удачи» снимался настоящий уголовник, но его стыдились упоминать: речь вот о ком

Об этом факте советские зрители даже не догадывались.

Многие ошибочно полагают, что картину «Джентльмены удачи» снял Георгий Данелия. Это не совсем так. Мэтр написал сценарий совместно с Викторией Токаревой и переснимал некоторые сцены, но все же режиссером кинохита стал малоизвестный Александр Серый. Судьбу постановщика не назовешь простой.

Серый успел снять всего несколько фильмов, среди которых были комедии «Ты — мне, я — тебе» и «Берегите мужчин!», скоропостижно скончавшись в возрасте 59 лет. Будущий режиссер получил работу на «Мосфильме» сразу после окончания специализированных курсов, но трудился на киностудии недолго.

В начале своего профессионального пути Александр Серый был осужден за драку: постановщик напал на оппонента с молотком, приревновав свою девушку. Спустя четыре года режиссер был освобожден досрочно и перенес свой уголовный опыт в кино, как пишет автор Дзен-канала «Я люблю кино».