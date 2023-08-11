В «Джентльменах удачи» показали особое тату: говорит о Доценте больше, чем сшитое дело

В картине Георгия Данелии «Джентльмены удачи» главный герой, перевоплощаясь в уголовника Доцента, получает множество татуировок. Все эти рисунки были не просто выдумкой съемочной группы, а точно соответствовали реальной тюремной символике. Дело в том, что сам режиссер в молодости провел несколько лет в местах лишения свободы и знал об особенностях тюремных наколок не понаслышке.

Одна из тату говорит о Доценте даже больше, чем могла бы рассказать вся его уголовная история. В нескольких сценах на шее исполнителя главной роли Евгения Леонова можно заметить рисунок в виде галстука-бабочки. Оказалось, что такая татуировка много значит для тюремной субкультуры. Можно подумать, что это знак интеллигентности обладателя, но нет.

Такую наколку мог получить только самый отпетый преступник и злодей.

Галстук-бабочку накалывали тем уголовникам, которые проводят за решеткой не первый срок, совершили много преступлений и пользуются в кругах заключенных большим уважением. Иными словами, хорошему человеку такое тату точно не нанесут.