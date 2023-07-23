В «Джентльменах удачи» переснимать стыдный «ляп» отказались: на виду, но трудно заметить

Советские киношники часто допускали в своих работах досадные промахи. Создатель «Джентльменов удачи» Александр Серый не был исключением. В легендарной комедии о похождениях лже-Доцента и его подопечных есть немало обидных ляпов.

Так, если внимательнее присмотреться к герою Евгения Леонова, то можно увидеть, что его татуировки живут отдельной жизнью. Когда воспитателя детсада отправляют в тюрьму, на нем специально нарисовали несколько наколок, чтобы сделать его похожим на «оригинал». В одной из сцен лампа на руке персонажа светит вверх, а затем она меняет свое направление на противоположное. А на некоторых кадрах наколки вообще исчезают.

Но затем приключения татуировок продолжаются.

Во время оздоровительных процедур со снегом все рисунки с плеч Доцента почти полностью смываются. Поразительно, как члены его банды упустили это из виду и не заподозрили неладное.

Впрочем, не только они проморгали эти момент. Зрители тоже не обратили на «убегающие» татуировки никакого внимания. Сами создатели фильма заметили ошибку уже слишком поздно. Переснимать «снегопроцедуру» они отказались, чтобы не подвергать риску здоровье актеров.