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В два раза старше Лазарева: вид «беленького» из дуэта Smash!! вызвал оторопь

28 сентября 2022 13:45
В два раза старше Лазарева: вид «беленького» из дуэта Smash!! вызвал оторопь

Музыкант разочаровал своих подписчиц.

Когда-то поклонницы разрывались между Сергеем Лазаревым и Владом Топаловым из группы Smash!!. Фанатки спорили, кто же из двух солистов, беленький или черненький, привлекательнее, обаятельнее и сексуальнее. Время их рассудило — разногласий больше нет.

Свою лепту внесла недавняя публикация Топалова в социальных сетях. Увидев фотографию музыканта, сделанную в студии звукозаписи, подписчики пришли в ужас. Они обратили внимание на то, что лицо исполнителя покрыто морщинами, а выглядит он так, будто в два раза старше своего бывшего напарника.

В два раза старше Лазарева: вид «беленького» из дуэта Smash!! вызвал оторопь

«На этом фото выглядишь старше. Даже старее», «С двумя детьми, наверное, устает», — обменялись мнениями фолловеры.

Между тем Лазарев, у которого, к слову, тоже двое детей, по-прежнему может похвастаться армией фанаток. Вероятно, одна из причин этого еще и в том, что певец, в отличие от Топалова, по-прежнему остается холостяком.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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