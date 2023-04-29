В доме не пылинки: вот кто лучшая хозяйка по знаку Зодиака

Какая она, идеальная хозяйка? Как только кто-то произносит это словосочетание, перед мысленным взором возникает эффектная барышня, которая в одной руке держит метелку для смахивания пыли, в другой - поварешку. Она успевает следить не только за домом и детьми, но и за собой, в ее квартире не найдешь разбросанных по полу носков, заляпанных поверхностей, корзин с горами грязной одежды и белья. По наблюдениям астрологов, идеальной хозяюшкой во плоти являются представительницы определенного знака зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе может похвастаться редкостной домовитостью.

Лев

Невероятно, но факт - лучшей хозяйкой в гороскопе считается не практичная Дева и не бережливая женщина-Рак, а Львица. Именно представительницы огненного знака могут превратить свое жилье в образец уюта, красоты и комфорта, готовят так, что пальчики оближешь, и повсюду царит идеальный порядок.

В чем секрет Львицы-хозяюшки? Астрологи говорят, что в первую очередь уроженке знака помогают ее организаторские способности. Как истинный лидер по натуре, Львица умеет распределять не только чужие, но и свои собственные обязанности.

И у нее хватает силы воли следовать намеченному плану.

Представительница этого знака не ставит себе непосильную задачу навести порядок в доме за один день и наготовить блюд на целую неделю вперед. Нет, Львица намечает, какие дела она выполнит в первую очередь, поскольку они не терпят отлагательств, а что может подождать до завтра или послезавтра.

В итоге за неделю женщина-Лев успевает справиться со всеми хозяйственными делами, выполняя их постепенно, а выходные проводит с близкими.

Совместный досуг с мужем и детьми включает в себя не только поездку по магазинам, поход в кино или парк, но еще и приготовление любимых блюд.

Кстати, готовит представительница огненного знака так, что пальчики оближешь. Даже самые простые и привычные с детства блюда получаются у Львицы просто потрясающе, что уж говорить о каких-нибудь кулинарных шедеврах. Периодически женщины этого знака и сами фантазируют на кухне, придумывают что-то новенькое.

Помимо всего прочего, Львицы - очень радушные хозяйки.

Гостей в их доме всегда встречают хлебом-солью, различными вкусностями, окружают заботой и вниманием. Из такого гостеприимного дома порой даже уходить не хочется - настолько там хорошо.