В доме Абдулова собрались близкие друзья: причина в дочери артиста

В 2023 году Александру Абдулову могло бы исполниться 70 лет. Звезды не стало в 2008-м, но друзья собрались в доме актера, чтобы отметить его день рождения. Об этом рассказала последняя любовь знаменитости.

Юлия в последнее время активно пользуется соцсетями. Женщина рассказывает о своей жизни и о дочери Евгении, которая потеряла отца совсем малышкой. На этот раз вдова решила посвятить публикацию друзьям покойного возлюбленного.

Отпраздновать день рождения режиссера собрались самые близкие люди: Ирина Розанова, Александр Збруев, Леонид Ярмольник. Юлия очень тепло отзывается обо всех, кто продолжает помнить и ценить актера даже спустя много лет после его смерти. Женщину поражает, какими верными оказались друзья экранного героя-любовника.

Сегодня только они могут рассказать 16-летней дочери, каким прославленный актер был в молодости. Юлия желает и Евгении найти таких же друзей, какие были у ее отца.