В «Доме-2» цены бы ей не было: выходка любимицы Рязанова шокировала народ

Светлана Карпинская вполне могла построить неплохую карьеру на «Доме-2». Характер у артистки, которую большинство зрителей помнят по роли Кати Ивановой из фильма «Девушка без адреса», был явно не подарок.

Об этом говорит весьма любопытная история из прошлого актрисы. После развода с мужем Дмитрием Зинченко она закрутила роман с коллегой по цеху Геннадием Воропаевым. Вскоре выяснилось, что среди соперниц артистки значится не только законная жена ее возлюбленного.

Воропаев слыл тем еще дамским угодником и интрижкой с одной лишь Карпинской в театре не ограничился. Вскоре новость об этом дошла и до любимицы Рязанова. А затем ей и вовсе представился удобный случай для «мести».

Карпинская случайно столкнулась лицом к лицу с очередной пассией Воропаева и тут же ударила ее по голове авоськой, в которой лежали куриные яйца. Подобная выходка актрисы немало шокировала публику, но она, судя по всему, ни о чем не жалела.