В долгах как в шелках: истинное положение дел Киркорова скрыть не вышло

Последние месяцы Филипп Киркоров вместе с родными наслаждается отдыхом в Греции. Музыкант проводит свои каникулы на Средиземном море и признается, что мечтал бы остаться в Европе и не возвращаться в Москву. При этом в России стражи порядка давно ждут музыканта.

Как оказалось, Киркоров задолжал налоговой службе весьма большой долг. Как пишет Telegram-канал «Звездач», музыканту необходимо уплатить 3 миллиона 324 тысячи 230 рублей и 13 копеек. При этом неизвестно, откуда именно взялась такая большая сумма и почему музыкант продолжает игнорировать требования приставов, ведь в итоге это может вылиться в судебные разбирательства.

Сам Киркоров пока никак не прокомментировал ситуацию. В своих социальных сетях он продолжает хвастаться отдыхом, совсем не затрагивает тему работы и игнорирует многочисленные вопросы поклонников.