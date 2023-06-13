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Киноафиша Статьи В «Докторе Айболите» не заметили пикантную деталь: детям показывать нельзя

В «Докторе Айболите» не заметили пикантную деталь: детям показывать нельзя

13 июня 2023 06:00
В «Докторе Айболите» не заметили пикантную деталь: детям показывать нельзя

Цензура не обратила на это внимания.

Советский мультик «Доктор Айболит» до сих пор потрясает воображение зрителей. Многие не перестают находить занятные детали, которые раньше не замечали годами.

Так, особое внимание привлекает образ Бармалея. Он явно был срисован с киношного предшественника, которого сыграл Ролан Быков в 1966 году. Мультгерою даже добавили очки как у кота Базилио из «Приключений Буратино». Его тоже сыграл Быков. Но все же есть между мультяшным и киношным героями существенная разница.

В «Докторе Айболите» не заметили пикантную деталь: детям показывать нельзя

Весь мультфильм Бармалей пробегал и проходил в кальсонах — коротких подштанниках с полосатым орнаментом. Эта пикантная часть гардероба осталась у него после тюрьмы. Трудно объяснить, почему Бармалей щеголяет в кальсонах как ни в чем не бывало.

Не каждый создатель мультфильма позволит своему герою уверенно расхаживать в подштанниках, ведь кинопродукт рассчитан на детскую аудиторию. Поэтому очень странно, что цензура оставила без внимания этого персонажа и его сомнительный наряд. Так что если присмотреться, то этот мультик вовсе не для детей.

Фото: кадры из мультфильма «Доктор Айболит» (1984-1985)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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