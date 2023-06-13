В «Докторе Айболите» не заметили пикантную деталь: детям показывать нельзя

Советский мультик «Доктор Айболит» до сих пор потрясает воображение зрителей. Многие не перестают находить занятные детали, которые раньше не замечали годами.

Так, особое внимание привлекает образ Бармалея. Он явно был срисован с киношного предшественника, которого сыграл Ролан Быков в 1966 году. Мультгерою даже добавили очки как у кота Базилио из «Приключений Буратино». Его тоже сыграл Быков. Но все же есть между мультяшным и киношным героями существенная разница.

Весь мультфильм Бармалей пробегал и проходил в кальсонах — коротких подштанниках с полосатым орнаментом. Эта пикантная часть гардероба осталась у него после тюрьмы. Трудно объяснить, почему Бармалей щеголяет в кальсонах как ни в чем не бывало.

Не каждый создатель мультфильма позволит своему герою уверенно расхаживать в подштанниках, ведь кинопродукт рассчитан на детскую аудиторию. Поэтому очень странно, что цензура оставила без внимания этого персонажа и его сомнительный наряд. Так что если присмотреться, то этот мультик вовсе не для детей.