В дочки годится: Геннадий Ветров связал жизнь с девушкой на 28 лет младше (фото)

Звезда сцены Геннадий Ветров в течение 14 лет был женат на юмористке Карине Зверевой, но в 2011 году решился на развод. После расставания сердце артиста недолго было свободно: уже спустя год он познакомился со стюардессой Оксаной Вороничевой.

Четвертую жену Ветров встретил во время поездки на гастроли в Минск. Ему сразу же понравилась эффектная девушка, которая покорила его красотой своих глаз. Прославленный артист даже попытался взять ее номер, но Оксана отказала ему, из-за чего Ветров был вынужден обратиться за помощью к начальнице стюардессы.

В итоге в 2014 году состоялась свадьба звезды «Аншлага». Артиста не смущало, что Оксана значительно младше его, и через два года у пары родилась дочь Мария.

Оксана старается держать свою жизнь в тайне, но Ветров регулярно делится ее снимками в своих социальных сетях. Каждая публикация сопровождается десятками комментариев от преданных фанатов, которые отмечают красоту избранницы кумира и осыпают ее комплиментами.