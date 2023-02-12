В дочери годится: на кого Соловец из «Улиц разбитых фонарей» променял жену (фото)

Слава к Александру Половцеву пришла после 35 лет, когда на экраны вышел сериал «Улицы разбитых фонарей». До этого будущий Соловец подрабатывал где придется — то продавцом, то грузчиком. Все эти непростые годы с ним была рядом верная супруга.

С Юлией Соболевской Александр прожил больше 20 лет. Она даже сыграла в «Улицах...» его жену, а в роли их сериального отпрыска снялся Степан Половцев — реальный сын актеров. На долю четы выпало немало испытаний в 90-е. Пара прошла безденежье, невостребованность и воспитание ребенка в лихие годы.

После «Улиц...» карьера Половцева пошла в гору. Семья приобрела собственное жилье, в их жизни появилась стабильность. Казалось, ничто не способно разрушить крепкий союз верных супругов. Но однажды на горизонте показалась очаровательная молодая дама Эсана, перед которой 50-летний Половцев не устоял. Они познакомились в ресторане, и актер пропал моментально. Первое время любовники встречались тайно, но позже артист раскрыл перед женой все карты и ушел к новой пассии.

Сейчас Александр и Эсана счастливы вместе и воспитывают двоих детей, а большая разница в возрасте не помеха идиллии.