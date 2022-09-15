В дочери годится: Меган Маркл заткнула постаревшую Кейт Миддлтон за пояс

Несколько дней назад Меган Маркл прилетела вместе со своим мужем в Лондон, чтобы принять участие в траурных мероприятиях. Несмотря на то, что последнее время весь мир обсуждает лишь смерть Елизаветы II, супруга принца Гарри все равно смогла привлечь к себе внимание.

Поводом для обсуждения стали снимки с церемонии прощания, на которых Маркл позирует рядом с Кейт Миддлтон. Как отметили внимательные пользователи Сети, жена принца Гарри выглядит значительно моложе своей родственницы, хотя между ними всего лишь год разницы.

Многие предположили, что Кейт из-за траура перестала пристально следить за собой. К тому же она тратит много сил на воспитание детей, ведь в последнее время обходится без няни. Другие же уверены, что Меган Маркл специально готовилась к выходу в свет, чтобы смотреться лучше супруги принца Уильяма. При этом фанаты не сомневаются, что герцогиня Сассекская выглядит свежее и увереннее Кейт Миддлтон.

Отметим, ранее публика заподозрила Меган Маркл в тайной съемке на траурных мероприятиях. Как предположили пользователи Сети, герцогиня пронесла с собой микрофон, чтобы снять эксклюзивный материал для стримингового сервиса Netflix.