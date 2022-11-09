В дочери годится: как выглядит женщина, с которой Маршал тайно обвенчался

Александр Маршал за годы карьеры успел добиться признания не только в России, но и за границей. Однако, несмотря на множество успешных проектов, последнее время он знаменит своей личной жизнью, ведь с 2017 года встречается с Кариной Нугаевой, которая моложе на 36 лет.

По словам самого артиста, он познакомился с будущей избранницей на одной из радиостанций, где она была выпускающим редактором. Практически сразу между новыми знакомыми начался роман, который в итоге вылился в серьезные отношения, а не так давно влюбленные даже обвенчались.

При этом разница в возрасте не смущает певца. Он уверен, что его с Кариной свела судьба, и не переживает по этому поводу. Артист уже давно представил ее своим друзьям и близким, с которыми она тут же нашла общий язык.