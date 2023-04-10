В дочери ему годится: с кем нашел счастье 75-летний Владимир Стеклов (фото)

В личной жизни Владимир Стеклов терпел одну неудачу за другой. Артист был трижды разведенным человеком, когда, наконец, встретил главную любовь своей жизни.

Избранницей знаменитости стала Ирина Дерягина. Актер был настолько очарован ей, что сделал предложение руки и сердца чуть ли не сразу после знакомства. Пара отказалась от пышного свадебного торжества. Весной 2018 года втайне от широкой общественности артист и его возлюбленная расписались в одном из столичных ЗАГСов.

Стеклов не побоялся осуждения и совсем не смутился из-за того, что четвертая жена годится ему в дочери — разница в возрасте между ними составляет 33 года. По уверению артиста, именно рядом с ней он нашел свое счастье. Отношения супругов стали еще крепче после того, как у них появился совместный ребенок — дочь Арина, которой зимой этого года исполнилось пять лет.