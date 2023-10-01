В доброте Папанова не сомневался ни один зритель: каким он был человеком на самом деле

Талантливый актер играет так, что зритель верит в реалистичность происходящего в кино. Часто поклонники убеждены, что подлинные образы их кумиров совпадают с экранными. Однако нередко балагуры и шутники, блистающие в комедиях, в жизни являются скромными и замкнутыми личностями.

Анатолия Папанова знали все в СССР. Звезда фильмов «Дети Дон Кихота», «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука», он неизменно смешил публику. Однако за пределами съемочной площадки артист неохотно общался и с коллегами, и со зрителями. Даже жарким летом знаменитость скрывала лицо под темными очками и высоким воротником, чтобы его не узнали назойливые фанаты.

В актерской среде говорили, что Папанов всегда кроток, не повышает голоса.

Избегал мастер комедии и шумных посиделок с коллегами. Анатолия Папанова называли холодным и нелюдимым человеком, что не мешало его успешной карьере.