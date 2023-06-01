В диалоге Шарапова и Горбатого о деньгах есть сразу две нестыковки: все их игнорируют, а зря

Вы помните тот судьбоносный диалог в логове «Черной кошки» из ленты «Место встречи изменить нельзя»? Если смотрели, то точно помните. Сцена получилась мощная, яркая, запоминающаяся и наполненная ляпами. В коротком диалоге главаря и Шарапова их целых два.

Первый — очевидный математический. Главарь обещает Володе за дело «10 кусков», но Володя вертит носом. Дескать, 10 тысяч — это ничтожно мало. Затем главарь предлагает 25, и тогда Володя, потирая руки от предвкушения, произносит: «Этих денежек нам с Лелей на целый годок хватит». То есть 10 тысяч рублей для него — пшик, а вот в 2,5 раза больше — это бешеные деньги. Довольно странный и обывательский ляп.

Но в коротеньком эпизоде Вайнеры ухитрились ошибиться еще раз и уже по-крупному. В диалоге с главарем Володя насмешливо говорит, что на 10 тысяч сможет купить всего 20 бутылок водки. И снова математический просчет.

В Дзен-канале «Горожанин» автор не поленился и вспомнил, что бутылка «беленькой» в тот период стоила 100 рублей. То есть Шарапов получил бы не 20 штук, а целых 100. Очень странно, что такую очевидную оплошность так и не заметили на монтаже.