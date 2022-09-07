В «Девчатах» ее не заметили: как прославилась самая «продвинутая» бабушка 90-х

На счету актрисы Галины Стахановой около 300 самых разных ролей, но при этом она стала заложницей одного образа. Чаще всего талантливой артистке доводилось играть женщин преклонного возраста.

По этой причине никто и не запомнил, как Стаханова выглядела в молодости. А ведь в свое время она, пусть и в эпизодической роли, но все же засветилась в легендарном фильме «Девчата».

Вот только там ее не заметили, а прославилась актриса благодаря съемкам в рекламном ролике растительного масла. Как пишет канал Яндекс.Дзен «Кумиры наших и прошедших лет », в рекламе звезда снялась, когда ей уже было за 50, но после этого ее карьера резко пошла в гору.

Стаханова, наконец, добилась того, о чем так долго мечтала. Знаменитость стала одной из самых востребованных актрис отечественного кинематографа, и сегодня именно она считается самой «продвинутой» бабушкой 90-х.