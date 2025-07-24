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«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает

24 июля 2025 09:54
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает

На IMDb ее оценили всего лишь на 6.3, в то время как на КП картина получила 8.1.

В то время как Тарковский, Бондарчук и Эйзенштейн получили мировое признание, многие другие фильмы советских режиссеров остаются загадкой для западного зрителя. Разница культуры и менталитетов порождает курьёзные ситуации: то, что для нас — ностальгическая классика, для иностранцев превращается в «киношный трип».

И если «Сталкер» или «Война и мир» вызывают уважение, то сказка Александра Роу «Морозко» (1964) стала для зарубежной аудитории настоящим культурным шоком.

Российские зрители против зарубежных: как оценили «Морозко»?

«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает

На Кинопоиске картина имеет твердые 8.1 и статус культовой семейной сказки. Это подтверждают отзывы:

«Русская народная сказка, которая никогда в жизни не сравнится с современными, высосанными из пальца сказками и мультфильмами»,

«Пускай догматика сказки совершенно неотличима от десятков других сказок. Главное – донести, что добро — это хорошо, а зло — это плохо. Также стоит отметить ярко выраженные русские элементы, что делают "Морозко" по-настоящему народным фильмом»,

«Плюсы "Морозко" глупо отрицать. Это знаковый фильм не только для Роу, но и вообще для русской культуры».

А вот на IMDb её рейтинг скромнее — 6.3, причём многие оценки сопровождаются комментариями в духе: «Это что вообще было?». Американские зрители, выросшие на диснеевских мультфильмах, оказались не готовы к славянскому фольклору в чистом виде:

  • медведеголовый Иван (полагаем, для них это не добрый простак, а жуткий гибрид);
  • Баба Яга в лохмотьях (достойная подружка для Фредди Крюгера);
  • говорящие деревья и избушка на курьих ножках (ну, тут вообще объяснить сложно, если кто-то с детства не читал).

Особенно показательна реакция одного из пользователей IMDb:

«Если бы я посмотрел этот фильм в детстве, я бы, наверное, сошел с ума».

В чём корень непонимания?

«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает

Для нас «Морозко» — это волшебная история о добре и зле, где чудеса логичны, а юмор — простой и поняной. Но западные зрители видят в ней:

  • эстетический диссонанс — вместо гламурных принцесс тут грубоватые (но для нас обаятельные) персонажи.
  • отсутствие «морали в лоб» — в отличие от Disney, где всё объясняют, здесь многое остаётся на уровне намёков.
  • специфичный юмор — здесь просто всему виной языковой барьер и большие различия в культуре, в том числе в изучаемом с детства фольклоре.

Вывод: сказка как культурный барьер

«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает

«Морозко» — идеальный пример того, как кино может быть гениальным для одной аудитории и пугающе-странным для другой. Но именно это делает его интересным.

Ведь если фильм спустя 60 лет всё ещё вызывает споры — значит, он действительно живой. И кто знает: может, через пару десятилетий западные критики пересмотрят свои оценки и назовут его «сюрреалистичным шедевром» — как когда-то с «Солярисом» Тарковского.

P.S. А для особо впечатлительных иностранцев советуем начинать знакомство с СССР не с «Морозко», а с «Иронии судьбы» — там хоть медведеголовых нет.

Ранее мы писали: «Общее мышление»: этот советский мультфильм иностранцы оценили на 7.3 — его даже сравнивают с Диснеем

Фото: Кадры из фильмов «Один дома» (1990), «Морозко» (1964)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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