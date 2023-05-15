В детстве вы точно не заметили этот ляп в мультфильме «Простоквашино»: присмотритесь к лапам кота

Мультсериал «Простоквашино» радует уже несколько поколений зрителей. И взрослые, и дети остаются в восторге от истории дяди Федора и его друзей. При этом далеко не все замечают ляпы, которые позволили себе художники «Союзмультфильма».

Дело в том, что в одном из эпизодов кот Матроскин старательно шьет с помощью машинки для левшей. При этом уже в следующих сценах он пишет письмо правой лапой. И в этих делах герой преуспевает, поэтому ничто в кадре не дает понять, испытывает ли он какие-нибудь неудобства.

Неожиданный ляп удивил преданных поклонников мультфильма. Часть зрителей в шутку заметили, что мультяшный кот может быть амбидекстром и одинаково хорошо владеть обеими лапами. Другие же уверены, что художники просто невнимательно подошли к рисовке любимого миллионами сериала, а после решили не исправлять ошибку.