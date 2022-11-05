В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

Создание старой рисованной анимации было процессом трудоемким, поэтому на многие ошибки и ляпы приходилось закрывать глаза, чтобы не делать всю работу сначала.

В сцене хоровода в мультфильме «Дед Мороз и лето» есть одна странность: валенки героя стоят так, будто водящие хоровод дети проходят под его ногами.

В мире «Кота Леопольда» животные ведут себя как люди и носят человеческую одежду. При этом дачу Леопольда охраняет цепной пес, который живет в будке.

Вопросы в мульфильме вызывает и сцена с цветочным горшком. В одном кадре горшок валяется разбитым, а в другом видно, что горшок в целости и сохранности – без следов разрушений.

Лишь немногие обратили внимание на то, что Дядя Федор гоняет по Простоквашино не в советском автомобиле, а в иномарке, ведь у машины правый руль.

В мультфильме «Малыш и Карлсон» предметы постоянно меняют свое расположение. То у двери оказывается кровать, то кресло, то вообще окно. Видимо, Малыш большой любитель перестановки.