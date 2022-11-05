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Киноафиша Статьи В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

5 ноября 2022 11:50
В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

Обратили внимание только самые дотошные зрители.

Создание старой рисованной анимации было процессом трудоемким, поэтому на многие ошибки и ляпы приходилось закрывать глаза, чтобы не делать всю работу сначала.

В сцене хоровода в мультфильме «Дед Мороз и лето» есть одна странность: валенки героя стоят так, будто водящие хоровод дети проходят под его ногами.

В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

В мире «Кота Леопольда» животные ведут себя как люди и носят человеческую одежду. При этом дачу Леопольда охраняет цепной пес, который живет в будке.

В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

Вопросы в мульфильме вызывает и сцена с цветочным горшком. В одном кадре горшок валяется разбитым, а в другом видно, что горшок в целости и сохранности – без следов разрушений.

В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

Лишь немногие обратили внимание на то, что Дядя Федор гоняет по Простоквашино не в советском автомобиле, а в иномарке, ведь у машины правый руль.

В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков

В мультфильме «Малыш и Карлсон» предметы постоянно меняют свое расположение. То у двери оказывается кровать, то кресло, то вообще окно. Видимо, Малыш большой любитель перестановки.

В детстве никто не замечал: топ-5 смешных и глупых ляпов из советских мультиков
Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма "Дед Мороз и лето" (1969), кадр из мультфильма "Про кота Леопольда"(1981), кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978), кадры из мультфильма "Малыш и Карлсон" (1968)
Алла Новикова
Алла Новикова
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