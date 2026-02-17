«В детской сказке такое не покажешь»: Арлекин в новом «Буратино» совсем не похож на старого – разницу увидели все, но поняли единицы

Оповещения от Киноафиши
17 февраля 2026 08:56
Рузиль Минекаев «перепридумал» узнаваемый облик.

Арлекин всегда был фигурой второго плана. В книге А. Н. Толстого – маска без глубины: партнер Пьеро, клоун при театре Карабаса, персонаж, созданный для потасовок и гримас. В советском фильме 1975 года образ закрепился как легкий и озорной – яркий костюм, шумная непосредственность, безопасный юмор для детской аудитории. Но в «Буратино» 2026 года тон заметно изменился.

Арлекин в исполнении Рузиля Минекаева слегка отошел от амплуа шута. В его взгляде – напряжение, в пластике – скованность, в смешных выходках – странная надломленность. Комизм остался, но за ним проступает нечто тревожное – и это заслуга звезды «Слова пацана».

В подкасте Dreamcast актер признался, что сознательно уходил от привычной трактовки, искал странность и внутреннее напряжение. Не зря ведь Арлекин здесь – человек, выросший без родительской любви и привыкший к жесткости Карабаса. Отсюда и психологический акцент.

«Я просто подумал, что у него очень много травм. В детской сказке такое не покажешь. Я попытался это показать мимикой, нервными тиками».

Советский Арлекин был абсолютно детским и безопасным. Новый – едва тревожным и настоящим. И в этом главный сюрприз экранизации: она берет детскую сказку и подсвечивает в ней то, о чем Толстой предпочитал молчать. Просто не все это замечают.

Фото: Кадры из фильмов «Приключения Буратино» (1975), «Буратино» (2025)
Алексей Плеткин
