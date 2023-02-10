В десять лет весил 230 кило: что стало с самым большим ребенком на планете (фото)

Индонезиец Ария Пермана изводил родных тем, что был постоянно голоден. Родителям приходилось занимать деньги на еду для ребенка, который был болен, но врачи лишь разводили руками.

Около пяти раз в день мальчик съедал огромные порции риса, говядины, рыбы и супа. К десяти годам он весил уже 230 килограммов. Ария не мог вести жизнь, привычную для его сверстников. Вместо подвижных игр он занимался тем, что сидел на диване, уткнувшись в телефон.

Родители Пермана поняли, что пора переходить к жестким мерам, и посадили наследника на строгую диету с минимумом углеводов и большим количеством клетчатки. Результат не заставил себя ждать — Ария начал худеть и смог возобновить занятия в школе.

Летом 2017 года врачи сделали Перману операцию по уменьшению желудка, благодаря чему он продолжил избавляться от лишнего веса, превратившего его жизнь в ад. За два года Арии удалось похудеть на 76 кило, благодаря чему он смог играть с друзьями в футбол и бадминтон и забыть о своем прошлом как о страшном сне.