Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

16 сентября 2025 10:52
В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Режиссер в очередной раз показал себя гениальным сатириком.

Фильм «Дайте жалобную книгу» (1965) на первый взгляд — типичная соцреалистическая комедия про плохой ресторан и хороших молодых людей. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что Эльдар Рязанов действовал куда тоньше: под маской бодрой оттепельной истории он спрятал сатиру на советскую систему.

Старый мир в плюше и пыли

Ресторан «Одуванчик» с облезлыми пальмами и официантами-мошенниками — это ведь не только бытовая картинка. Это метафора «старого мира», наследия сталинской эпохи, где царит иерархия, фальшь и показуха, объясняли в «МК».

Чиновники вроде Кондакова и Кутайцева ведут себя как хозяева жизни: садятся за «зарезервированные» столы, воруют, плетут интриги и боятся только ревизора или звонка начальству.

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Телефонная власть

Черный телефон у бюрократов — символ их зависимости от «верха». По нему не решаются вопросы, а спасаются от ответственности: «караул, студенты шуруют!».

И тут же контраст — белый телефон в редакции, где работает главный герой. Новое поколение как будто живет в другом мире — более честном и современном.

Молодежь против иерархии

Режиссер «Жалобной книги» нарочно противопоставляет студентов-архитекторов и журналиста Никитина коррумпированным «старикам». Молодые хотят не украсть и приспособиться, а переделать пространство под себя: сделать кафе светлым, открытым, модным.

Их победа формальна, ведь Кондаков остается при власти, но символична — эпоха требует перемен.

В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Почему это критика

На экране — не абстрактный «плохой ресторан», а миниатюра советской бюрократии. Воровство, показные планы, начальственные «вы свободны!» — это узнавалось в любом учреждении.

Зритель видел знакомое и смеялся, а чиновники из цензуры видели просто комедию о бытовом бардаке.

Вердикт

Получается, что Рязанов снял сатиру на власть, даже не называя ее вслух. «Дайте жалобную книгу» работает как зеркало: кто-то увидел там милую историю любви и модернизацию кафе, а кто-то — точный портрет позднесоветской системы.

Рязанов обошел цензуру не хитростью, а элегантностью: все сказал, но так, что «нечего придраться».

Ранее мы писали: Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи

Фото: Кадр из фильма «Дайте жалобную книгу» (1965)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули «Это осталось за кадром»: отцом Саши в «Москва слезам не верит» был вовсе не Рудик — на реального папашу в фильме лишь намекнули Читать дальше 17 сентября 2025
Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней Зрители смеялись, а должны были взгрустнуть: почему в «Девчатах» Тося ела абсурдно большой бутерброд — в книге все было скромней Читать дальше 14 сентября 2025
«Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР «Как его не запретили?»: об уникальном фильме Захарова с Абдуловым 9/10 зрителей не в курсе — знатоки прозвали его «Твин Пиксом» в СССР Читать дальше 14 сентября 2025
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) «По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили» Читать дальше 17 сентября 2025
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала «Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала Читать дальше 17 сентября 2025
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР «Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР Читать дальше 17 сентября 2025
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни Читать дальше 17 сентября 2025
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше