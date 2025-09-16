В «Дайте жалобную книгу» Рязанов критиковал власти СССР так тонко, что цензура этого даже не заметила: да и большинство зрителей — тоже

Режиссер в очередной раз показал себя гениальным сатириком.

Фильм «Дайте жалобную книгу» (1965) на первый взгляд — типичная соцреалистическая комедия про плохой ресторан и хороших молодых людей. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что Эльдар Рязанов действовал куда тоньше: под маской бодрой оттепельной истории он спрятал сатиру на советскую систему.

Старый мир в плюше и пыли

Ресторан «Одуванчик» с облезлыми пальмами и официантами-мошенниками — это ведь не только бытовая картинка. Это метафора «старого мира», наследия сталинской эпохи, где царит иерархия, фальшь и показуха, объясняли в «МК».

Чиновники вроде Кондакова и Кутайцева ведут себя как хозяева жизни: садятся за «зарезервированные» столы, воруют, плетут интриги и боятся только ревизора или звонка начальству.

Телефонная власть

Черный телефон у бюрократов — символ их зависимости от «верха». По нему не решаются вопросы, а спасаются от ответственности: «караул, студенты шуруют!».

И тут же контраст — белый телефон в редакции, где работает главный герой. Новое поколение как будто живет в другом мире — более честном и современном.

Молодежь против иерархии

Режиссер «Жалобной книги» нарочно противопоставляет студентов-архитекторов и журналиста Никитина коррумпированным «старикам». Молодые хотят не украсть и приспособиться, а переделать пространство под себя: сделать кафе светлым, открытым, модным.

Их победа формальна, ведь Кондаков остается при власти, но символична — эпоха требует перемен.

Почему это критика

На экране — не абстрактный «плохой ресторан», а миниатюра советской бюрократии. Воровство, показные планы, начальственные «вы свободны!» — это узнавалось в любом учреждении.

Зритель видел знакомое и смеялся, а чиновники из цензуры видели просто комедию о бытовом бардаке.

Вердикт

Получается, что Рязанов снял сатиру на власть, даже не называя ее вслух. «Дайте жалобную книгу» работает как зеркало: кто-то увидел там милую историю любви и модернизацию кафе, а кто-то — точный портрет позднесоветской системы.

Рязанов обошел цензуру не хитростью, а элегантностью: все сказал, но так, что «нечего придраться».

