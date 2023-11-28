«В дальнейшем увидите»: актеры высказались о втором сезоне сериала «Слово пацана»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» имеет все шансы стать сериалом года. Хитовый проект рассказывает о молодежных группировках 1980-х, существовавших в Казани. Пока общественники призывают запретить картину из-за «романтизации бандитизма», зрители бурно обсуждают захватывающую историю.

Главный вопрос россиян заключается в том, ждет ли «Слово пацана» продолжение. Недавно звезды сериала — Леон Кемстач, Слава Копейкин и Ярослав Могильников — провели прямой эфир с поклонниками. Юных актеров стали активно расспрашивать про второй сезон. Знаменитости не дали прямых ответов, но оставили ряд намеков.

Артисты попросили досмотреть сериал до конца, чтобы понять, какая судьба уготовлена малолетним бандитам. Судя по тому, что парни посоветовали зрителям чистить улицы и помогать бездомным вместо участия в группировках, их героям не стоит рассчитывать на счастливый конец.