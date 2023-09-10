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В «Цыгане» играла настоящая жена Будулая: многие жмурились, когда была в кадре

10 сентября 2023 13:30
В «Цыгане» играла настоящая жена Будулая: многие жмурились, когда была в кадре

Актриса производила на зрителей впечатление.

В многосерийном фильме «Цыган» Михай Волонтир сыграл вместе с Кларой Лучко. Среди зрителей моментально прошел слух, что у актеров на съемочной площадке завязался роман: сложно было поверить, что пара может сыграть любовь так достоверно.

Но на самом деле экранный Будулай смотрел лишь на одну женщину — рядом с ним во время работы над проектом находилась жена Ефросинья Добындэ. Пара прожила вместе всю жизнь, и даже письма от поклонниц за Волонтира разбирала супруга.

Актеры встретились во время работы в театре и после этого уже не расставались.

Супруга Михая не могла похвастаться таким количеством ролей — намного больше времени она уделяла сцене. Но в сериале женщина смотрелась невероятно органично. Ефросинья так натурально изображала цыганку Лялю, что суеверные зрители боялись заработать сглаз от ее жгучего взгляда и на всякий случай жмурились при просмотре.

В «Цыгане» играла настоящая жена Будулая: многие жмурились, когда была в кадре
Фото: кадр из фильма "Цыган" (1967), кадр из фильма "Возвращение Будулая" (1986)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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