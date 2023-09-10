В «Цыгане» играла настоящая жена Будулая: многие жмурились, когда была в кадре

В многосерийном фильме «Цыган» Михай Волонтир сыграл вместе с Кларой Лучко. Среди зрителей моментально прошел слух, что у актеров на съемочной площадке завязался роман: сложно было поверить, что пара может сыграть любовь так достоверно.

Но на самом деле экранный Будулай смотрел лишь на одну женщину — рядом с ним во время работы над проектом находилась жена Ефросинья Добындэ. Пара прожила вместе всю жизнь, и даже письма от поклонниц за Волонтира разбирала супруга.

Актеры встретились во время работы в театре и после этого уже не расставались.

Супруга Михая не могла похвастаться таким количеством ролей — намного больше времени она уделяла сцене. Но в сериале женщина смотрелась невероятно органично. Ефросинья так натурально изображала цыганку Лялю, что суеверные зрители боялись заработать сглаз от ее жгучего взгляда и на всякий случай жмурились при просмотре.