«В чучело превращается»: почему в Сети так бурно обсуждают лицо Орбакайте

Кристина Орбакайте умело скрывала от поклонников, что заметно сдала. В этом певице и актрисе помогал фотошоп, ведь на своих снимках в социальных сетях она выглядит великолепно. Но в реальности звезда не так свежа и прекрасна.

В Сети появился трейлер нового фильма «Любовь-морковь. Восстание машин» с участием знаменитости. После этого интернет-пользователи принялись бурно обсуждать лицо исполнительницы. В 51 год Орбакайте уже покрылась морщинами и сильно подурнела.

«Как Кристина постарела!», «Время не обманешь», «Постепенно в чучело превращается», — не без разочарования пишут в Сети.

Не исключено, что в ближайшее время блондинка последует примеру своей матери Аллы Пугачевой и решится на пластику. По слухам, певица уже сделала ринопластику, блефаропластику и маммопластику. Теперь к этому списку может добавиться и подтяжка лица.